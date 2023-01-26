Başkan Gürkan: “Tabiplerimize minnet ve şükran borçluyuz”

Mustafa Sezai Demirel ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Başkan Gürkan'la uzun yıllara dayanan bir dostluklarının olduğunu belirten Tabip Odası Başkanı Mustafa Sezai Demirel, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etmekten fazlasıyla mutluyuz. Malatya'daki sağlık camiası adına kendisine yaptığı hizmetlerden, şehrimize kazandırdığı eşsiz güzelliklerden ve sağlık konusundaki görüşlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlıkçıların gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Tabiplerimiz gerek pandemi sürecinde gerekse diğer zamanlarda toplumun sağlığı için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalıştılar. Tabii bizde meslek kuruluşu olarak Tabipler Odamızı önemli bir kuruluş olarak addediyoruz. Şehrimizde katılımcı belediyecilik ilkesi içerisinde fikirlerinden ve düşüncelerinden en çok yararlandığımız meslek kuruluşlarından biri Tabipler Odası Malatya Şubesidir. Sezai hocamla uzun zamandan beri dostluğumuz, arkadaşlığımız var.

Şehrimizin hem kimliğinin hem belleğinin korunarak şehrin kimliğinin oluşturulması noktasında el birliğiyle gayret ediyoruz. Battalgazi Devlet Hastanesinin yapılması için Tabipler Odası Malatya Şubesiyle beraber Sağlık Bakanlığımıza müracaat ettiğimizde önemli bilgiler alarak, yerinin alınması ve yeni bir hastane yapılması noktasında kendileriyle birlikte hareket ettik. Güzel bir hastane oldu ve memleketimizin hizmetine sunuldu.

Malatya sağlık hizmetleri konusundan halk memnuniyetini sağlıyor. Bu anlamda Malatya Tabipler Odası Başkanımızı ve tabip arkadaşlarımızı kutluyorum. Ziyaretlerinden dolayı duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.