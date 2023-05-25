Başkan Gürkan: “Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için büyük gayret gösteriyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri makamında kabul ederek bir süre görüştü. Malatya'ya tarım ve hayvancılık adına yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Kılıç, Başkan Gürkan'ın her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olarak destek verdiğini belirtti. Malatya'da tarım ve hayvancılık adına Başkan Gürkan'ın birçok yatırım yaptığını belirten Kılıç, “Bir afet bir felaket yaşadık. Malatya'mızın güzel şehrimizin herkesin gıpta ile baktığı şehrimizin büyük bir afet dolayısıyla yıkıldığını herkes biliyor. Burada bazı şeylerin başka yerlere çekmesine gerek yoktur. Biz Selahattin Gürkan Başkanımızın neler yaptığını biliyoruz nasıl çalıştığını biliyoruz Şehrül Emin olduğunu biliyoruz. Biz çiftçi olarak üreticiler olarak bu yatırımların devamı konusunda sürekli Başkanımızın yanında olacağımızı ifade ediyor, kendilerine tarıma verdikleri destek için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Üreticiye destek verilmesi önemli bir hadisedir”

Her daim üreticilerin yanında olduğunu belirten Başkan Gürkan ise ziraatın önemli bir birim olduğunu ve Türkiye'nin de bir tarım ülkesi olduğunu söyledi. Malatya'nın da tarım şehri olduğunun altını çizen Gürkan, “Dünya kayısı başkenti olan Malatya'da Dünya Kayısı ve Ticaret Merkezi olması gerekiyordu. Tarımla uğraşan bu memlekette ‘arasa' diye tabir ettiğimiz buğday ve arpaların pazarlanması için olan bir ticaret merkezinin olması lazımdı. Fidanları yetiştiren ve fidanların pazarlanması için Fidancılar Sitesinin olması gerekiyordu. Bütün bunları muhafaza eden depoların yapılması gerekiyordu. Bunların hepsi yapıldı ve yapılıyor. Bütün bunların yanından bir taraftan sulama kanalları bir taraftan sulama için artezyenler bir taraftan da ekim ve dikim için tohum fidan gibi benzeri desteklerin vatandaşımıza verilmesi çok önemli bir hadisedir” ifadelerine yer verdi.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesinin yanı sıra kayısının da dünya pazarında hak ettiği yeri alması için büyük çaba sarf ettiklerini de belirten Gürkan, “Kayısının dünya piyasasındaki değeri 5 milyar dolar. Bu 5 milyar dolardan ne kadarını şehir olarak almamız gerekiyor' inşallah kayısının ürün olarak ambalaj olarak besin olarak türevlendirilip çeşitlendirilmesi halinde kayısıdan elde ettiğimiz gelir 2 milyar dolar rakamına kadar ulaşacaktır. Bu da Malatya'nın 10 kat daha zenginleşmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla Malatya yaşadığı bu afeti de el ele vererek hep birlikte atlatacaktır. Birbirimize destek olacağız. Bu bir milli felakettir, milli felaketteler milli birlik ve beraberlikle üstesinde gelinir” şeklinde konuştu.