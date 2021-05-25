Başkan Gürkan, "Telafide ben de varım" toplantısına katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Selahattin Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığının "Telafide Ben de Varım" toplantısına katıldı.

"Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında gerçekleştirilen ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuk olduğu toplantıya katılan Başkan Gürkan, video konferans yöntemiyle Bakan Selçuk'a gerek salgın sürecindeki gerekse Milli Eğitim hususunda genel işleyişteki görüşlerini aktardı. Sözlerine, Türkiye'de iki bakanlığın adının önünde ‘Milli' ibaresinin olduğunu, bu durumun eğitimin ve eğitim politikalarının önemini gösterdiğini vurgulayarak başlayan Başkan Gürkan, “ Eğitim konusunda salgın sürecinde neler yaptığımızı ve süreci nasıl yönlendirdiğimizi Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile birlikte değerlendirdik. Özellikle vatandaşlara ulaşma noktasında belediyelerin önemi büyük. Bu anlamda bizler özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak uzaktan eğitim kapsamında öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu tablet dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Bunun yanında sadece tablet dağıtımıyla sınırlı kalmadan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyelerimiz tarafından da internet erişimi olmayan yerlerde internet erişimi sağlamak için proje başlatılarak abone ücretleri tarafımızca karşılanarak internet abonelikleri de yapıldı. Bizler Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı çalışmalarda paydaş olarak bu süreçte gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İlerleyen dönemlerde de özellikle pandemi sonrasında yapılacak çalışmalarda bizler üzerimize düşen her konuda devletimizin, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milli Eğitimimizin yaptığı çalışmaları yakından takip ederek desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.