Başkan Gürkan, TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi

Başkan Gürkan, “Biz şehri yönetirken, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri ve önerileri bizim yol haritamızı belirleyecektir” dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşları ile istişare ziyaretlerine Türkiye Gençlik Vakfı Malatya Şubesi ile devam etti. Başkan Gürkan, bu kapsamda Türkiye Gençlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Ahmet Oymak ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Oymak, “Selahattin Başkanımız özellikle Türkiye Gençlik Vakfı için emekleri olan bir başkanımız. Kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığını da buradan hassaten tebrik ediyorum, mutlu olduk sevindik. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Türkiye Gençlik Vakfı'nın çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirterek, “Öğrencilerin barınma noktasında, eğitim-öğretim faaliyetleri yürütme noktasında, bunların eğitim-öğretimde başarılı olması noktasında büyük gayret gösteren bir vakfımızdır. Biz şehri yönetirken özellikle STK'ların görüşleri ve önerileri bizim aynı zamanda yol haritamızı ve yön pusulamızı belirleyecektir. Türkiye Gençlik Vakfı da yakinen takip ettiğim ve çalışmalarını takdir ettiğim bir çalışma performansı içinde olan bir STK'dır. Bizler önümüzdeki süreçte şimdiye kadar olduğu gibi, şehrimizin erdemli, faziletli şehir olması ve şehrimizin gelecekte hakikaten kimliğini, hafızasını ve belleğini koruyan kimlikli bir şehir olması noktasında sivil toplum örgütlerimiz ile ve diğer sosyal taraftarlar ile gerçektende yakın diyalog içerisinde, fikir istişaresi içerisinde, şehrimizi daha ileriye götürme gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte durmak yol devam edeceğiz” diye konuştu.