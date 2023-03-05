Başkan Gürkan, üretime başlayan fabrikaları ziyaret etti

Organize Sanayi Bölgesinde üretime başlayan fabrikaları ziyaret etti. Ziyaret sırasında fabrikada çalışan vatandaşlara hayırlı işler dileyen Başkan Gürkan, depremin yaralarını sarmak için fabrikalardaki üretimin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya'da yaralar sarılıyor. Deprem dolayısıyla yaklaşık iki hafta gibi bir süre kapalı olan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalar şalterlerini kaldırarak, üretime başladı.

Malatya'daki fabrikaların üretime geçmesiyle beraber ticari hayatın canlanacağını ve normal hayata geçmenin daha kolay olacağını söyleyen Başkan Gürkan, “Bilindiği üzere Malatya'mız depremden ciddi bir şekilde etkilendi ama yaralarımızı hep beraber saracağız. Depremin ilk gününden bu yana devletimiz tüm imkânlarını depremden etkilenen 11 ilimize seferber etti. Ayrıca bu süreçte depremden etkilenen 11 ilimize milletimiz de tüm gücüyle seferber oldu. İlk günden itibaren ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olduğumuzu gördük. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valilerimize, milletvekillerimize, kaymakamlarımıza, belediyelerimize, STK'larımıza milletimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Organize Sanayi Bölgelerimizde birçok fabrikamız şalterlerini kaldırdı ve üretime geçti. Bu önemli bir hadisedir. Nitekim üretimin başlaması demek hayatın normale dönmesinin önemli bir adımıdır. Temennimiz ilerleyen günlerde üretime geçen fabrika sayımızın artması. İnşallah en kısa zamanda devlet, millet el ele vererek, milli felaket olarak adlandırdığımız depremin yaralarını saracağız" diye konuştu.