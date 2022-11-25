Başkan Gürkan ve AK Parti heyeti, Bakan Kurum ile bir araya geldi

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti heyeti, Yeni Sanayi Sitesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Ankara'ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Özsan Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Şemsettin Alkan, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Dernek Başkanı Abuzer Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, Malatya'ya yeni yapılacak sanayi sitesi için görüşme gerçekleştirdiler. Bakan Kurum'la yapılan görüşmeyle ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Sanayi Sitesi projesiyle ilgili istişarelerde bulunduklarını ve yapılacak olan yeni sanayi sitesinin Malatya adına gelecek yıllar için önem taşıdığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak her daim esnafların yanında olmaya, onların istek ve taleplerine cevap vermenin gayretinde olduklarını, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişareye önem verdiklerini söyleyen Gürkan, “Amacımız her zaman Malatya'ya en iyi hizmeti sunmak olmuştur. Bu doğrultuda hizmetlerimize devam ediyoruz. Bakanımızla yeni sanayi sitesi ile yaptığımız görüşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Bakanımıza Malatya'mıza göstermiş oldukları destekleri ve alakaları için teşekkür ediyorum” dedi.