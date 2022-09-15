Başkan Gürkan, Yakınca Mahallesinde incelemelerde bulundu

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı selahattin Gürkan'a teşekkür eden Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç, “ Yakınca mahallemiz Malatya'nın batısında ve yaklaşık 27 bin haneye sahip. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, Oğuz Kağan ve Kenan Işık Caddelerimizde 7-8 bin vatandaşımızın faydalanabileceği bir yol yaptı. Mahallem adına Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Çalışmalarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun”

Malatya genelinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay da, “Başkanımızın talimatları doğrultusunda şehir merkezindeki ana caddelerin yenilenmesi çerçevesinde Yakınca Mahallesi Oğuz Kağan Caddesinde altyapısı, üst yapı ve asfalt çalışmalarını tamamladık. Yine Oğuz Kağan Caddemizin paralelinde bulunan Kenan Işık Caddemizdeki çalışmalarımızı da tamamladık. Bu bölgede yoğun bir nüfusumuz var ve aynı zamanda toplu ulaşım güzergâhı. Çalışmalarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Trafik sorununu büyük oranda çözdük”

Malatya'daki trafik sorununu büyük oranda çözdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “ Göreve geldiğimizde yaptığımız kamuoyu araştırmasında Malatya'nın en başta gelen sorunu trafik ve ulaşımdı. Yüzde 90 iki bileşende toplanıyordu. Yeni açılan yollarla Malatya'daki trafik sorununu büyük oranda çözmüş bulunmaktayız. Biz göreve geldiğimizde Malatya'daki trafik sorunu çözülmez diyorlardı. Metrolarla, raylı sistemlerle bizde dedik ki 1 milyonun altında olan şehirlerde bu çok rantabl olmaz ve doğru da değildir. Mevcut arterleri aktif hale getirip yeni arterler açarsanız bu şehrin trafiği çözülür dedik. Bölgede yaşayan nüfus yoğunluğu sanayi ile birlikte tek arterli bir Malatya'ya hapsolmuştu. Buradakilerin hepsi oraya gidiyordu. Trafik keşmekeş tıkanıyordu. Şu anda doğuyu batıya bağlayan aks dediğimiz arterde ışıkların haricinde hiçbir araç yoğunluğu olmuyor. Bu önemli bir hadisedir. Bu bölgenin trafiğini Danişmend Gazi, Alper Tunga ile Güney Kuşak yolu ile birlikte Elazığ yoluna arteri bağlıyoruz. Ana Yurt Bulvarı ve Kuzey Kuşak yoluyla Hanımınçiftliğinden yine Elazığ yoluna bağlıyor. İnşallah bu yıl Kuzey Kuşak yolu bitirilecek. İnşallah önümüzdeki yıl Kuzey Çevre yolu bitirilecek. Önümüzdeki yıl Güney Kuşak Yolu bitirilecek. Malatya, Türkiye'de sessiz şehir dedikleri trafiği en rahat olan şehir olacak. Trafiği en yoğun olan şehirdi, en rahat olan şehir olacak. Biz geldiğimizde araç sayısı 120 bin civarına tekamül ediyordu. Şu anda 200 bin rakamını aşmış bir araçta trafiğin rahatladığı bir Malatya'ya geldi. Bir yıl sonra Türkiye'nin en rahat trafik ve ulaşım arteri olan ve güvenli ulaşımın sağlanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Oğuz Kağan Caddesi ve Kenan Işık Caddesinin hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.