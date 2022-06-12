Başkan Gürkan'a Tarihi Kentler Birliği'nden jüri özel ödülü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarihi Kentler Birliği tarafından 6'ncısı düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda Malatya Kent Müzesine verilen jüri özel ödülünü aldı.

Tarihi Kentler Birliği'nin 2022 Meclis Olağan 1. Toplantısı, Kahramanmaraş'ın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya katılmak için Kahramanmaraş'a giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve toplantının ev sahibi Hayrettin Güngör'ü makamında ziyaret etti. Başkan Gürkan, ziyaretin ardından Belediye Başkanlarıyla birlikte Tarihi Kentler Birliği'nin 2022 Meclis Olağan 1. Toplantısına katıldı.

Gerçekleştirilen toplantının ardından Tarihi Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyası müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla yapılan “Müze Özendirme Yarışması”nın ödülleri verildi. 7 kategoride düzenlenen ödül töreninde Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘Kent Müzesi' ile Jüri Özel Ödülünü aldı.

Kent tarihinde önemli bir yere sahip yapının korunarak kamunun kullanımına açılması, yenilikçi ve güncel sergileme alanları sayesinde kent kültürünü başarılı bir şekilde aktaran müzecilik yaklaşımı nedeniyle Jüri Özel Ödülüne layık görülen Kent Müzesi'nin ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan aldı.

Toplantı ve ödül töreninin ardından Başkan Gürkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve belediye başkanlarıyla birlikte Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmaları gezdiler.