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Başkan Gürkan'an gazi ve şehit yakınlarına tam destek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, makamında ziyaret eden gazi ve şehit ailelerine her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Şehitlerimiz, gazilerimiz ve aileleri bizler için önemlidir” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, makamında ziyaret eden gazi ve şehit ailelerine her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Şehitlerimiz, gazilerimiz ve aileleri bizler için önemlidir” dedi.


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Mustafa Gözükara ve Yönetim Kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak 4. Olağan Genel Kurul Toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirten Gazi Mustafa Gözükara, “Yeni Yönetim olarak çok güzel projelerimiz bulunmakta bunların hayata geçirilmesinde sayın Başkanımızın desteklerini bekliyoruz. Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için okullarımızda bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Şehit ve Gazilik bilincini projelerimizle oluşturacağız” dedi.


4. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Mustafa Gözükara ve yeni yönetimini kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Şehitlerimiz, Gazilerimiz ve onların aileleri bizler için önemlidir. Bu memleket için canından vazgeçenleri, gazi olanları millet olarak her zaman minnet ve şükranla yad etmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Şehit ve Gazi derneklerimizin yapmış olduğu sosyal içerikli çalışmalarda paydaş olma noktasında Şehit ve Gazi bilincinin oluşturulması ve gelecek nesillere aktarılmasında hep birlikte olacağız. Bugüne kadar her zaman Şehit ve Gazi Derneklerimizin yanında olduk bundan sonrada birlikte olacağız. Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu topraklarda, bu coğrafyada yaşamak çok kolay değil. Şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anarken, Gazilerimize sağlıklı ve uzun bir yaşam temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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