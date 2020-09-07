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Başkan Gürkan'da zabıtalara övgü

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194.

yıl dönümü dolayısıyla Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Nacar, Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay ve zabıta personelleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti


yıl dönümünü kutladıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, “1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan zabıta haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ediyoruz. Zabıta Daire Başkanlığına gösterdiği hassasiyetten dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasının ‘Zabıta Haftası' olarak kutlandığını belirten Başkan Gürkan, “ Yıl dönümü kutlanmakta. Genel idarenin kolluk kuvvetleri polisler ve jandarmalardır. Yerel Yönetimlerin kolluk kuvvetleri de zabıtalardır. Zabıtalar toplumun mal ve can emniyeti noktasında şehir içerisindeki asayişin, tertip ve düzenin oluşturulması noktasında gece gündüz demeden fedakârca çalışma içerisindeler. Bütün zabıta teşkilatımızı bu gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum. Malatya zabıta teşkilatımız şehir içerisinde asayişle ilgili, Belediyemizin ihtiyaç duyduğu iş ve işlemleri en güzel şekilde yürütme gayreti içerisindeler. Bugün şehrimizde yerel yönetimler ile kolluk kuvvetleri anlamında huzurlu bir ahenk varsa burada zabıta teşkilatımızın fedakâr çalışmasının neticesidir. Bu çalışmaları yürüten zabıta teşkilatımızın bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. Zabıta Teşkilatımızın günlerini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Zabıta personelleri, günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'la hatıra fotoğrafı çektirip, hafta dolayısıyla Başkan Gürkan'a çiçek hediye ettiler.

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