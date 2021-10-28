Başkan Gürkan'dan 29 Ekim mesajı

Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Milleti'nin canı pahasına verdiği mücadelenin, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesiyle adeta taçlandığını vurgulayan Başkan Gürkan mesajında şunları belirtti:

“Hiçbir zaman dayatmalara ve esarete boyun eğmeyen milletimiz istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nda dünya tarihinde görülmemiş bir kahramanlık destanı ile zafere ulaşmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk Milleti'nin canı pahasına verdiği bu mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle adeta taçlandı ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan eşitliği ve özgürlüğü oluşturan, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin simgesidir. Bu cennet toprakların bölünemeyeceğinin ve ilelebet payidar kalacağının en büyük kanıtıdır. Cumhuriyet bizim için özgürlüktür, hürriyettir, demokrasidir, yaşam şeklidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile birlikte ilk adımlarını attığı atılımlar bugün de aynı azim ve kararlılıkla atılmaktadır. Ülkemiz bugün artık sadece bölgesinin değil, dünyanın yakından takip ettiği güçlü bir devlet haline gelmektedir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, Türk Halkı'nın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.”