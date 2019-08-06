Başkan Gürkan'dan Galericiler Sitesine ziyaret

Galericiler Sitesi gezi programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanısıra Büyükşehir Meclis üyeleri, Daire Başkanları, şube müdürleri ile esnaflar eşlik etti.

Başkan Gürkan, Galericiler sitesini gezerek incelemelerde bulunup, esnaflar ile sohbet etti. Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede “Kıymetli Başkanıma geçen günlerde hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunmuştuk. Sitemizin bazı sorunları vardı. Başkanımıza durumu ilettik. Sağ olsunlar ilgi alaka göstererek, duruma hemY)en el attılar. Büyükşehir Belediyemiz, sitemizin eksiklerini giderdiler. Teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Galericiler Sitesi ve esnaflarına teşekkürlerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Seçim öncesi buraya geldiğimde kilit taşları başta olmak üzere bazı eksikliklerinin olduğunu gördük. Seçimden sonra bizleri tebrik ziyaretine geldiklerinde bu konu ile ilgili taleplerini bizlere ilettiler. Gerekli talimatları ilgili birimlerimize iletmiştik. Gereken çalışmaları yaptık. Bugün buraya ziyarete geldik ve gerekli çalışmaların yapıldığını gördük. Galericiler sitesinin içerisinin düzenlendiğini gördük. Bu çalışmaların esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.