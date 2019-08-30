Başkan Gürkan'dan Hicri Yıl ve Muharrem Ayı mesajı

Muharrem Ayının, İslam dininin en kıymetli 4 ayından birisi olduğunu belirten Başkan Gürkan, Muharrem Ayının başlamasının aynı zamanda hicri yılın başlangıcı da olduğunu da söyledi.

Gürkan mesajında şunları kaydetti:

“İslam tarihinde dönüm noktası sayılabilecek olayların yaşandığı önemli bir ay olan Muharrem ayı, paylaşmanın, şükretmenin, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününün ilahi bereket ve feyzini de bünyesinde barındırmaktadır. Zulme boyun eğmeyen, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan sevgili Peygamberimiz (S.A.V.)'in ‘Cennet çocuklarının efendileri' diye övdüğü Hz. Fatıma ve Hz. Ali'nin ciğerparelerinden biri olan Hz. Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'ten olan 70'den fazla insanın Kerbela'da şehit edilmesi ise Muharrem ayını bir matem ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür. Bütün Müslümanları derinden etkileyen bu elim olaydan dersler alarak günümüzde de aramızdaki kardeşliği, birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bizlere düşen en önemli görev, her türlü fitneye karşı çıkarak milletimizin, vatanımızın ve Müslümanların birliğini ve kardeşliğini savunmaktır.

Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularımızın daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm Müslümanların hicri yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum”