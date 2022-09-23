Başkan Gürkan'dan hizmet destanı vurgusu

İstanbul'da, 5. Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinin resmi açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bu şehirde yaşayan ve halkın teveccühü ile gelen yerel yönetici olarak bu şehre hizmet destanı yazmak zorundayız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 25 Eylül akşamı sona erecek olan İstanbul Yenikapı'da düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri' etkinliğinin açılışına katılarak İstanbul'da yaşayan Malatyalılarla bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde Malatya'nın tarihi ve kültürü başta olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok ürün misafirlere tanıtılacak. İmparatorluklara başkentlik yapmış önemli bir şehirde bulunduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmasında, “İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu anayurt yapan destan şehri diye Malatya'yı tarif ediyoruz. İlk devletin, ilk gümrükleme işlemlerinin, taş devrinden demir devrine evrilme Malatya'da zuhur etmiştir. Medeniyetin başladığı yer Malatya'dır. Dünya'da ilk devletin kurulduğu yer Malatya'dır. İnsanlık tarihinde bu kadar önemli olan bu şehirde yaşamak bizim için bir şereftir aynı zamanda bir vebaldir. Bu şehirde yaşayan ve halkın teveccühü ile yerel yönetici olarak bu şehre hizmet destanı yazmak zorundayız. Güzel bir şehirde, imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehirde bulunuyoruz. Necip Fazıl Kısakürek şöyle tarif ediyor, İstanbul, İstanbul. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar, Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul. İmparatorluklara başkentlik yapmış bir yerde Malatya tanıtım günlerini icra etmek biz Malatyalılar için de bir onurdur. Malatya Tanıtım Günleri önemlidir. Burada hemşerilerimden şunu ifade etmek istiyorum. Malatya Tanıtım Günleri bunu bir hemşehri buluşmasının ötesinde Malatya'nın kültürel, sosyal ve ekonomik yönden tanıtılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve mahalle komşularımızı buraya getirerek Malatya'mızın tanıtımını burada yapmalıyız. Güneşin Altın Yumurtası olan kayısımızın Türkiye ve Dünya için ne kadar önemli olduğunu anlatmamız gerekiyor. İstanbul'da gerçekleştiren bu buluşmanın Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından ‘Arslantepe'den Yeditepe'ye Malatya Tanıtım Günleri' temasıyla İstanbul Yenikapı'da açılan stantlar gezilerek İstanbul'da yaşayan Malatyalılar ile bir araya gelindi.