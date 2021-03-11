Başkan Gürkan'dan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıldönümü mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan mesajında, “Anadolu'yu parçalamak isteyenlere karşı milli bir direniş gösteren ve tarihe adını altın harflerle yazdıran milletimize ve kahraman ordumuza ithaf edilen İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. Yıldönümünü millet olarak kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. İstiklal Marşı sadece bir kesime değil tüm milletimize ve ordumuza ithafen yazılmış bir eser, Akif de sadece İstiklal Marşı şairi olarak değil, bütün yönleriyle halkın içinden olan biri olarak en iyi şekilde anılmayı hak etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Akif Ersoy'un sadece İstiklal Marşı'nı yazan bir şair olarak değil tüm yaşamı boyunca ibretlik mücadele verdiğini, vatanına, milletine, dinine bağlı mütevazi bir hayat sürdüğüne dikkat çeken Gürkan, “İstiklal ve İstikbal Şairi Akif'in kaleme almış olduğu Milletimize ve Ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı, sahip olduğu derin kahramanlık ve milli duygular içerirken, aynı zamanda Akif'in kendi hayatına nakşetmiş olduğu başka bir takım özellikleri de içinde barındırmaktadır. Akif, yazdığı 41 mısranın her birinde, bize ne olduğumuzu, ne olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Akif'in kaleme almış olduğu ve böylesine derin kahramanlıklar ve milli duygular içeren İstiklal Marşımıza gereken önemin verilmesi amacıyla. sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan genelge ile 2021 yılı Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edildi. Bu vesileyle İstiklal ve İstikbal Şairimiz Akif'i bir kez daha rahmetle anıyor, kendi deyimiyle ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyor, tüm milletimizin İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. Yıldönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.