Başkan Gürkan'dan İtfaiye Haftası mesajı

İtfaiye çalışanlarının karşılaştıkları olaylar karışışında göstermiş oldukları gayretin her türlü takdirin üstünde olduğunu vurgulayan Başkan Gürkan mesajında, "Öncelikle tüm itfaiye çalışanlarının İtfaiyecilik Haftası'nı tebrik ediyorum. İtfaiye teşkilatımız her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütmektedirler. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerini ayrıca kutluyorum. Çalışma esasları, gayretleri ve gösterdikleri hassasiyet ile deprem ve yangın mahalline, afetlere, kaza ve boğulma olaylarına anında müdahale etme noktasında olay yerine en kısa zamanda gittiklerini görüyoruz. Müdahale noktasında ve olumlu sonuç alma noktasında itfaiye teşkilatımızın gayreti gerçekten de takdire şayandır. Vatandaşımızın can, mal ve emniyetinin korunması noktasında göstermiş oldukları gayretleri yakından müşahede ediyoruz. Bundan sonraki süreçte daha modern araçlar ile itfaiye teşkilatlarımızı teşekkül ettirip vatandaşımızın hizmetine sunma noktasında hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir. Bu vesileyle tüm İtfaiye çalışanlarını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Daha güzel hizmetleri birlikte yapma dileğiyle Haftalarını bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.