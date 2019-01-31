Başkan Gürkan'dan MÜSİAD'a ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı'na seçilen Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde Malatya'da yapılan olağanüstü genel kurulu sonrası Şube Başkanlığı'na seçilen Muharrem Poyraz'ı ziyaret ederek, başarı temennisinde bulundu.

Burada konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Malatya Şubesi olarak 26 Ocak'ta bir görev değişimi gerçekleşti. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile bizlere verilen bu görevi yerine getirebilmek için gayret içerisinde olacağız. Bizler, şehrimizin gelişmesinde ve daha güzel yerlere gelmesinde her zaman üstümüze düşen görevi yerine getirmeye gayret edeceğiz. Biliyorsunuz 31 Mart seçimleri geliyor. Başkanımız, Battalgazi Belediyesi Başkanlığı döneminde de çok gayretli güzel hizmetler yapmıştır. Bu hizmetlerinden dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemize, şehrimize, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizlere yapmış olduğu bu ziyaretten dolayı da başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, katılımcı belediyeciliğin gereği şehri, şehrin değerleri ile birlikte yöneteceklerini ifade ederek, “MÜSİAD hem Malatya'mız açısından, hem ülkemiz açısından, hem de uluslararası anlamda önemli bir kuruluşumuzdur. Gerek yurt içi, gerekçe yurt dışı temsilcilikleri ile ülkemizin ekonomisinde önemli bir lokomotif kuruluşumuzdur. Türkiye'de de bir buçuk milyonun üzerinde istihdam oluşturan kuruluşumuz, yurt içindeki ve yurt dışındaki şubeleriyle hakikaten müstakil iş adamlarımızın hem dertlerini, hem sıkıntılarını çözme noktasında, hem de onların hizmet içi eğitim faaliyetleriyle önlerinin açılması noktasında önemli gayretler gösteren bir kuruluşumuz” şeklinde konuştu.

Malatya'da önemli yatırımları bulunan MÜSİAD'ı yakından takip ettiklerini de dile getiren Gürkan, “Bundan sonraki süreçte de inşallah Muharrem Poyraz'ın başkanlığında işverenlerimizin önündeki engelleri kaldırma noktasında, devletle olan ilişkileri daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesi noktasında, onların iş ve istihdam noktasında neler yapabiliriz, yani istihdamı genişletme noktasında ne tür katkılarda bulunuruz onun gayreti ve çabası içinde olacağız” dedi.

Belediye olarak katılımcı belediyeciliğe önem verdiklerini dile getiren Gürkan, “Katılımcı belediyecilik ilkesi içerisinde sivil toplum kuruluşları olsun, meslek kuruluşları olsun, sendikalar olsun, birliklerimiz, kanaat ve yerel önderlerimiz olsun, onlarla birlikte şehri yönetme azim ve kararlığındayız. Biliyoruz ki şehir bu değerleriyle birlikte yönetilirse anlamlı, erdemli ve faziletli bir şehir olur. Onların görüş ve önerileri bizlerin yol haritasını ve yön pusulamızın oluşmasında, diğer sivil toplum örgütleri gibi önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben burada olmaktan, değerli başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Yeni seçilen arkadaşlara, sayın başkanımızın şahsında başarılar diliyorum, hayırlı olsun” diye konuştu.