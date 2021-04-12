Başkan Gürkan'dan Ramazan Ayı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yayımladığı mesaj ile Ramazan ayını kutladı

Başkan Gürkan yayımladığı mesajda, “Değerli hemşerilerimizin, milletimizin ve âlemi İslam'ın Ramazan-ı şeriflerini kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'ın kelime anlamı birlik, beraberlik, rahmet ve bereket ayıdır. Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği Ramazan ayı aynı zamanda; yoksulların gözetildiği, iftar sofralarının paylaşıldığı, millet olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından kaçırılmaması gereken bir fırsat ayı. Ramazan ayının bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eder, tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini ve korona virüs salgının tüm insanlığı terk etmesini temenni ederim" ifadelerine yer verdi.