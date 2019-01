Başkan Gürkan'dan Şeker İş Sendikasına ziyaret

Sivil toplum kuruluşları ile istişareye devam eden Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, bu kapsamda Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, sendika yönetimi ve üyeleri ile sendikada bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, “Selahattin Başkanım tüm Malatya'nın ortak adayı gibi bir süreç başladı. Geçtiğimiz günlerde Meclise gittiğimde bir vekilimiz seçim sürecini sorduğunda, ben Malatya ve AK Parti tarihinin en rahat seçimini yapacaktır demiştim. Çünkü Selahattin Başkanın ismi ön plana çıktıktan sonra Malatya'da, Türkiye'nin de özlem duyduğu bir hava oluştu. Kardeşlik, birlik ve beraberlik, her kesime hitap edebilecek bir aday olduğunu söyledim. Türkiye'de seçim olmadan sonucu belli olan tek aday Selahattin Başkandır. Bu Malatya için büyük bir şans. Belki Türkiye'de örnek olacak bir şehir olacaktır. Birlik beraberlik ve kardeşliğimiz açısından her kesimden, her yöreden, her mezhepten, her inançtan, her farklı görüşten Selahattin Başkan üzerinde bir destek oldu. Bizler tabandan gelen insanlar olarak bunları gözlemliyoruz. Bu bizleri de mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde sayın başkanımızın Malatya'ya ya güzel hizmetler vereceğine olan inancımız tamdır. Kişinin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Selahattin başkan dar bütçe ile çok güzel hizmetler yaptı. Örnek belediyecilik anlayışı sergiledi. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Selahattin Başkan Malatya'nın ortak adayı gibi. Malatya'da seçim havası bitti. Bu durum da Türkiye'de bir ilk oldu. İlimiz ve ülkemiz açısından bir birlik ve beraberlik olacak. Kardeşlik havası içinde geçecek bir seçim olacak. Sayın başkanıma bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu kutlu yolda kendisine başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, katılımcı belediyeciliğin gereğinin şehri, şehrin değerleri ile yönetmek olduğunu belirtti.

Gürkan, “Biz Malatya'mızda yaşayan 800 bin nüfusun, geçmişte yaşamış olanların ve gelecekte yaşayacak olanların belediye başkanı olma vizyonu içerisindeyiz. Şehrimizde bu birliktelik ve tesanüt duygusu, insanlar arasında kaynaşma ve dayanışma olgusunun olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Biz sorumluluğumuzu çok çok arttırıyoruz. Tüm şehrin belediye başkanı olmak, geçmişte yaşamışların ve gelecekte yaşayacak olanların belediye başkanı olmak hizmet anlayışını icra etmek ve için hep buna dikkat ettik. Bu konuda çok hassasiyet gösterdik. Bu sermaye geçmiş 35 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Malatya halkı hakikaten bizleri bağrına bastı. Yediden yetmişe, hangi görüş ve düşüncede olursa olsun, bizim üzerimizde ittifak etmeleri, bizleri oldukça sevindirmiştir. Bizde bu sorumluluğumuzun idraki içindeyiz. Daha güzel hizmetler yaparak, insanımızı daha huzurlu ve mutlu etmek için canla başla çalışacağız. Onları çağdaş ve modern anlamdaki şehircilik anlayışı ile tanıştırmak, şehri değerleriyle birlikte yönetmek anlamındaki azim ve kararlılığımızı daha da kamçılamıştır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de şehrimizi değerleriyle birlikte yönetmeye gayret edeceğiz. İstişare her zaman faydalıdır. Şehri yönetirken sivil toplum örgütleri olsun, dernekler olsun, sendikalar, kanaat önderleri ve sosyal taraflar olarak tabir ettiğimiz tüm kesitlerin ortak görüşleri ile şehri yönetmek için gayret göstereceğiz. Ben bugün Şeker-İş Sendikamızda bulunmaktan değerli başkan ve yönetim kurulu ile birlikte olmaktan ziyadesiyle mutlu oldum. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Şeker İş Sendikası Başkanı Nuri Murat'ın özellikle Şeker Fabrikası'nın üretime devam etmesi anlamındaki süreçte çok büyük gayretlerine şahit oldum. Malatya'mızın sanayi kuruluşlarından biri olan Şeker Fabrikamızın üretime devam etmesi noktasında işçisi, çiftçisi ve yöneticisi ile birlikte hareket etmenin en güzel örneğini de sergilemişlerdir. Kendisi bu birlikteliği nasıl sergilemişse, bizde şehrimizde tüm fikir düşüncelerin hepsini kucaklayarak sosyal taraflarla şehri yönetmek için gerekli çabayı göstereceğiz. Bu sevgi atmosferini böyle yaparak sağladık. Bunu daha ileriye taşıyıp, bu birlikteliği Türkiye'ye teşmil etme noktasında Malatya örneğinin bir rol model olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu arada seçim sonucu belli diyerek rehavete girmemiz lazım. Bizler her zaman çok çalışacağız. Gitmediğimiz, sıkmadığımız el ve çalmadığımız kapı bırakmayacağız. Bu vebali sorumluluğumuzu da 31 Mart'ta güçlü bir oyla taçlandırarak Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el ele vererek birlikte şehrimizin geleceğini hazırlayacağız” diye konuştu.