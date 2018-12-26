Başkan Gürkan'dan STK ziyaretleri

Battalgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, STK gezileri kapsamında İlim Yayma Cemiyeti ve Safa Vakfı'nı ziyaret etti.

AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye devam ediyor. İlk olarak İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube yönetimi ile bir araya gelen Başkan Gürkan, katılımcı belediyecilik anlayışının temelinde sivil toplum kuruluşları ve sosyal taraflarla istişare yapmak olduğunu söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Gürkan, İlim Yayma Cemiyeti'nin özellikle okullaşma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini Türkiye sathına yaygınlaştırılması konusunda büyük gayret ve çaba gösterdiğini söyledi. Cemiyetin Malatya'daki çalışmalarını yakinen takip ettiğini de belirten Gürkan, “Hiç bir ticari amaç gözetmeden sadece vatandaşlarımıza hizmet etmek, vatanına, milletine, bayrağına, ülkesine yararlı bireyler olma noktasında ve kendisine faydalı bireyler olma noktasında öğrenci yetiştirme gayretlerini tebrik ediyorum. Bizlerde Şehr-ül emin olarak bundan önceki süreçlerde olduğu gibi, bundan sonraki süreçler de, şehri yönetirken şehrin değerleri ile şehri yönetmeyi kendimize şiar etmişizdir. Bizim partimizin zaten katılımcı belediyecilik ilkesi olmazsa olmazıdır” şeklinde konuştu.

İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan ise faaliyetleri hakkında bilgiler vererek “İlim Yayma Cemiyetimiz şu ana kadar halihazırda 200'e yakın okul yaparak, milletimizin hizmetine vermiştir. Malatya'mızda da bu anlamda öncülük yapıp, yaptırdığımız okullarımız mevcuttur. İlim Yayma Cemiyetimiz, vakıf kültürünü yaşatan cemiyetlerimizden, vakıflarımızdan birisidir. Üyelerimizden aldığımız destek ile Türkiye genelinde ve Malatya'da binlerce burs imkanı sağlamaktayız” dedi.

Safa Vakfı'nı ziyaret

Başkan Gürkan, daha sonra Safa Vakfı Malatya Şubesini de ziyaret ederek yöneticileri ile istişarede bulundu. Safa Vakfı Malatya Şube Başkanı Muhammed Şirin Aslan, Malatya halkının çok büyük beklentileri olduğunu ifade ederek vakıf olarak her zaman Gürkan'ın yanında olacaklarını söyledi.

Vakıf faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Aslan, “Malatya bir önceki seçimde daha önceki dönemlere göre oy açısından bir düşüş yaşadı. Şu an sizleri bir fırsat olarak görüyorlar. Beklentileri gerçekleşti. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanımızın izinde Malatya'mızda rekor bir çalışma ile beraber, bu olumsuzluğu bir düzlüğe çıkarırsanız ve son seçimlerde alınan oyların üzerinde oy oluşursa, ben inanıyorum ki Malatya'nın nişanı yeniden göklere dikilecek. Sizler Malatya'mızın önderi olacaksınız inşallah. Bu ümitler ışığında bizler tabi çok büyük beklentilerimiz var. Bu beklentilerimizin de canı gönülden gerçekleşeceğini umuyoruz. Bütün kardeşlerimiz ile birlikte sizin emrinizdeyiz” ifadelerine yer verdi.

Gürkan ise, Safa Vakfı'nın Malatya'da ve Türkiye'de güzel hizmetler yapan bir vakıf olduğunu ifade ederek “Kendisini alemi İslam'ın davasına adamış, güzel ahlaklı insanlar yetiştirmek ve bu insanların vatanına, milletine, bayrağına faydalı olduğu gibi, kendisine ve ailesine yararlı olma noktasında gayret gösteren güzel bir vakfımızdır. inşallah Malatya örneği diye yeni bir örnek olma noktasında siyaset literatüründe yüksek oranda bir oy çıkmasını arzu ediyoruz. İnşallah vakıflarımız, derneklerimiz ile Malatya ortak paydası içerisinde bu çalışmalara yoğun bir şekilde gayret edeceklerini bizzat görüyorum ve duyuyorum” diye konuştu.