Başkan Gürkan'dan Uluç'a tepki

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Spor Yorumcusu Hıncal Uluç'un Evkur Yeni Malatyaspor'a yönelik hakarete varan ifadelerine tepki gösterdi. Başkan Gürkan, “Spor Yorumcusu Hıncal Uluç'un Malatyasporumuza yönelik hakarete varan ifadeleri, kışkırtıcı, dayanaksız ve kabul edilebilir ifadeler değildir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Spor Yorumcusu Hıncal Uluç'un Evkur Yeni Malatyaspor'a yönelik hakarete varan ifadelerine yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Başkan Gürkan, yaptığı açıklamada “Spor Yorumcusu Hıncal Uluç'un, Süper Lig'in güzide takımlarından Malatyasporumuza yönelik hakarete varan ifadeleri, kışkırtıcı, dayanaksız ve kabul edilebilir ifadeler değildir. Hıncal Uluç eleştirmemiş, alenen şehrimizin göz bebeği olan Malatyasporumuza saldırmıştır. Hakarete varan sözlerinden dolayı Hıncal Uluc'u kınıyor, Lig'in gururu olan göz bebeğimiz Malatyasporumuzun destansı başarısının devamını diliyorum. Malatyaspor geçmişi en temiz takımlardan biridir. Şaibesi olmayan bir takımdır. Geçmişte üzerine oynanan onca oyuna rağmen, tırnaklarıyla yeniden Süper Lige kavuşmuşken böyle ucuz söylemlerle takımızı kimse yıpratamaz. Hıncal Uluç'un yaptığı düpedüz küstahlıktır. Malatyasporumuz önümüzdeki süreçte başarılarına yeni başarılar ekleyerek, en güzel cevabı verecektir” ifadelerini kullandı.