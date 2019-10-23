Başkan Gürkan'dan Yeşilyurt Belediyespor'a tesis sözü

Lig takımı Yeşilyurt Belediyespor yönetimi Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Ziyartte başkan Tahsin Yılmaz ve yönetim kurulu tam kadro yer alırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, turuncu yeşilli kulübe tesis sözü verdi. Vali Baruş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nazik ziyaretiniz için teleşekkür ediyorum. Tabi Yeşilyurt Belediyespor şehrimizin ikinci profesyonel takımı olması münasebetiyle önemli bir görevi icra ediyor diye düşünüyorum. Bu anlamda hem yönetime, hem de takıma başarılar diliyorum" dedi.

"İhtiyaca cevap veren tesislere ihtiyacı var"

Yeşilyurt Belediyespor yönetiminin bir diğer ziyaret ettiği adres Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu. Gürkan ziyarette kendisine sunulan tesis talebine olumlu yanıt vererek, "Yeşilyurt Belediyespor kulübümüz son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla bizleri mutlu ediyor. Tabi bu kulübümüzün tesisleşme noktasında daha ihtiyaca cevap veren tesislere ihtiyacı var. Biz bu anlamda onlara gereken katkıyı sunacağız" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Yılmaz ise Başkan Gürkan'ı teşekkür ederek, sahalarında oynayacakları ilk maça davet etti.