Başkan Gürkan'ın STK ziyaretleri sürüyor

AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye adayı olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Bir süredir Malatya'da bulunan AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı olan ve 23. dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle ile birlikte sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın son durağı Ensar Vakfı Malatya Şubesi oldu.

Şube Başkanı Ahmet Küçük, ziyarette Ensar Vakfı'nın faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, STK'ların toplumun nefes boruları olduğunu ifade ederek “Kılcal damarlardan gelen talepleri, arzuları, eğilimleri besleyen ve onları içinde barındıran soluk borularıdır. Dolayısıyla sivil kalıp, kendilerini ifade edebilecek bir kalıpta durmak durumundalar, siyasette kendi alanında elbette. Ama STK'lar ülkenin genel gidişatına tahakkuk eden bazı eserlerde inisiyatif almak, sorumluluk yüklenmek, roller de yüklenmek zorunda” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, STK'ları toplumun önemli unsurları olarak gördüklerini dile getirdi. Katılımcı belediyecilik anlayışının olmazsa olmazlarından biri olduğunu anımsatan Gürkan, “Ensar Vakfımızda hakikaten öğrencilerimizin barınma noktasında, eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleme noktasında, güzel ahlaklı nesiller yetiştirilmesi noktasında önemli görevler ifa ediyor. Bizde tabi ki sivil toplum örgütlerimizi her konuda destekliyoruz. Netice itibariyle bir şehrin erdemli, faziletli bir şehir olmasını istiyorsak, o şehrin değerleri ile şehri yönetmemiz gerekiyor. Sivil toplum örgütleri de bu değerlerin başında gelmektedir. Burada bir başarı hikayesi varsa, bunun temeli istişare kültürü yatmaktadır. Önemli olan bu şehrin huzuru güvenidir. Biz şehre talip olurken, sadece günümüzün insanlarının huzuru, mutluluğu ve çağdaş bir şehirde yaşama anlayışının ötesinde, geçmişte bu memlekette yaşayan insanların belediye başkanı nasıl olunur, gelecekte bu ülkede, bu şehirde yaşayan insanların belediye başkanı nasıl olunur o vizyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.