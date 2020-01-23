İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Han'dan, Usta'ya tebrik

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’yı tebrik etti.

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta'yı tebrik etti.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta'yı tebrik eden Baro Başkanı Enver Han, “Hemşehrimiz sayın Orhan Usta, YSK üyeliğine seçilmiştir. Tebrik eder, başarılar dilerim” dedi.


Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, 2018 yılında Yargıtay Üyeliğine atanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.