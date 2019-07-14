Başkan İnce'den ‘15 Temmuz Tarih kitaplarında okutulsun' önerisi

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Tarih kitaplarında okutulması gerektiğini belirterek, “Rabbim bir daha 15 Temmuz'ları bu aziz millete göstermesin” dedi.

!5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “15 Temmuz, ülkemizin topyekün birliğini beraberliğine vesile olan tüm dünyaya Türk milletinin gücünü gösteren, o gün gözünü kırpmadan şehit olmak için sokağa çıkan, kurşunlara, tanklara, savaş uçaklarına karşı sadece bedeniyle karşı koyan Türk milletinin dünyaya verdiği açık mesajdır. Türkiye'de artık darbeler toprağa gömüldü hiç bir devlet veya devletler içten veya dıştan düşmanlar halka rağmen darbe yapamazlar, bunun açık kanıtı 15 Temmuz'dur” ifadelerine yer verdi.

Başkan İnce'nin mesajında, "Paralel yapı FETÖ terör örgütü, darbenin başlangıcı 17-25 Aralık operasyonu ile denediler olmadı. Gezi parkı bahanesi ile sokağa çıktılar olmadı. 15 Temmuz'da Asker kıyafetli Teröristler bizim uçaklarımızla, bizim tanklarımızın namlusunu bu aziz millete doğrultarak yüzlerce kardeşimizi şehit ettiler. Ama yanıldıkları tek şey, ölümden korkmayan, vatanı için, bayrağı için gözünü kırpmadan şehit olacak olan Türk milletini hesaba katmadılar. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın sokağa davet etmeden önce saat 22.30'da Malatya'da tüm şoför esnaflarımızla meydanlara çıkarak, hain darbe girişimine karşı durduk. O gece vatandaşlarımızı ücretsiz olarak minibüsler, servi araçları ve halk otobüslerimizle meydanlara taşıdık. Ve 16 Temmuz sabahı tüm kavşakları ve kışlaların önünü araçlarımız ve bedeniyle set olarak asker kıyafetli FETÖ'cü teröristlere ve tanklara karşı koyduk. Hatta minibüs duraklarının yanı alt geçitte tankı durduran kahraman şoförlerimiz oldu. Bu bağlamda tüm şoför esnaflarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi tarih kitaplarında okutulmalı çocuklarımız asla unutmamalı. Rabbim bir daha 15 Temmuz'ları bu aziz millete göstermesin" denildi.