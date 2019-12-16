Başkan Karadağ'dan hemşehri ziyareti

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, Malatya'da faaliyet gösteren Hekimhanlıların çalıştırdığı kahvehaneleri ziyarete ederek, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, kher fırsatta ev ve esnaf ziyareti yaparak, insanların talep ve sorunlarını dinliyor. Son olarak kahvehane ziyaretinde bulunan Karadağ, "Bir araya gelmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü biz ne kadar bir araya gelir ve iletişim halinde olursak sorunları o kadar hızlı çözeriz. Yoğun bir tempoyla çalışmalarımız devam ediyor. Bizim yapmaya çalıştığımız halkımızın parasını en doğru şekilde kullanan, israftan kaçan, tasarruf eden bir belediye olmak. Bunun sonuçları hepimize pozitif olarak dönecektir" dedi.