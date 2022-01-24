İhlas Haber Ajansı

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Başkan Kazgan karla mücadele çalışmalarını denetledi

Malatya’nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, kar yağışının etkisini arttırarak devam ettiği ilçede karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi.

Malatya'nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, kar yağışının etkisini arttırarak devam ettiği ilçede karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi.


Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, beraberinde başkan yardımcısı Eyüp Işık ile birlikte ilçe merkezinde karla mücadele ekiplerinin sahadaki çalışmalarını inceledi. Karla mücadelede gecesini gündüzüne katan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kazgan, karın bereket olduğunu kaydederek ilçe genelinde kardan dolayı olumsuz bir durumun yaşanmadığını 7/24 sahada olduklarını söyledi.

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