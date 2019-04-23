Başkan Kazgan, koltuğunu Melek Karadoğan'a devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan koltuğunu Küçük başkan Melek Karadoğan'a bıraktı. Küçük başkanın istek ve talepleri Başkan Kazgan tarafından dinlendi.

Akçadağ'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl da temsili koltuk bırakma töreni gerçekleştirildi. Başpınar Şehit Hava Üst Teğmen Semih Desticioğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Aydın Emre, okul öğretmenlerinden Özlem Renkal, öğrencilerden Melek Karadoğan, Muhammed Burak Özbay ve Muhammed Miraç Doğar Başkan Kazgan'ı makamında ziyaret etti. Oldukça heyecanlı olduğu gözlerinden belli olan Melek Karadoğan ve arkadaşlarıyla Başkan Kazgan tek tek ilgilendi. Başkan Kazgan ziyarete gelen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak kendileriyle sohbet etti. Kısa sohbetin sonrasında Başkanlık koltuğunu kısa süreliğine Melek Karadoğan'a bırakan Başkan Kazgan, yeni başkan Melek Karadoğan'ın isteklerini dinledi. Küçük Başkan Karadoğan, “ Değerli Başkanımız Ali Kazgan'a Akçadağ'a olan hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. İlk iş olarak geleceğin mimarı olan öğrencilerin iyi bir eğitim alması için okullarımızın düzenine daha çok önem göstereceğiz. Az laf çok iş düşüncesiyle söyleyeceklerim bu kadar” dedi.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan küçük başkanın talep ve sorularına yanıt verdikten sonra Akçadağ'da eğitimlerini sürdüren gençler için yeni bir kütüphaneyi hizmete kısa bir süre sonra açacaklarını belirterek, “ Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını bir kere daha kutluyorum. Bizde gençlerimiz ve çocuklarımız için yeni dönemde önemli projeleri tamamlayıp kendilerinin hizmetine sunacağız. Bu anlamda Akçadağ'da büyük bir eksiklik olan Kütüphane ihtiyacını inşallah kısa sürede gidermiş olacağız. Geçtiğimiz dönemde başlattığımız ve yeni dönemde hizmete sunacağımız kütüphanemizde çocuklarımız derslerini çalışacak, kitap okuyacak ve eğitmenler eşliğinde etütler yaparak araştırmalarını rahatlıkla yapacaklar. Genel anlamda kütüphanemizi tamamladık ve artık kitaplarımızın seçimlerini yapıyoruz. Bu vesileyle bizde elimizden geldiğince çocuklarımızın geleceklerini güzelleştirmek için projeler geliştiriyoruz ve geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.