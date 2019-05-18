Başkan Kazgan'dan 19 Mayıs mesajı

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Kazgan, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin bugün 100. yılını kutlamanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan mesajında, "19 Mayıs 1919'da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin bir göstergesidir aynı zamanda.

İstiklal mücadelemizin sembolü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, gençlerimize duyduğumuz güvenin ve taşıdıkları sorumluluğun da göstergesidir. Sevgili Gençler; geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Ecdadımızın gösterdiği kahramanlık ruhuna bağlı olarak; istiklal ve istikbalimize, tarihimize, kültürümüze, birlik ve beraberliğimize sahip çıkacağınıza güvenimiz tamdır. Sizler ecdadımızın büyük fedakarlıklarla kurulan ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi koruyarak gelecek nesillere ulaştırmak için çok çalışarak kararlı ve azimli olmalısınız. Sizler çalışarak ülkemizi muasır medeniyet seviyesine yükseltmenin gayreti içerisinde oldukça 19 Mayıs ruhu her daim yaşayacaktır. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla anarak selama ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.