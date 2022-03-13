İhlas Haber Ajansı

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Başkan Kazgan'dan Akçadağspor'a tam destek

Malatya 1.

Amatör Küme Futbol Ligi C-Grubunda mücadele eden Akçadağspor bitime bir hafta Play-off'a çıkmaya garantiledi.


Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen Akçadağspor geçtiğimiz hafta Doğanşehir'de karşı karşıya geldiği Yeşil Sürgü Gençlikspor müsabakasında alınan 2-1'lik galibiyetle Play-off'a çıkmaya garantilerken, bugün Ören Stadyumunda karşılaştığı Kale Gençlerbirliği'ni ise 6-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini sürdürdü.


Karşılaşmayı tribünlerde taraftarlarla birlikte takip eden Başkan Kazgan , maç sonrası büyük sevinç yaşarken Akçadağspor'a olan desteklerini süreceğini söyledi


Akçadağspor'un Play-off'a çıkmayı garantilemesi ilçe merkezinde de büyük sevinçle karşılanırken, Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun ise Akçadağsporlu futbolcular ile yöneticilerinin onuruna yemek verdi.

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