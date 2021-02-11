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Başkan Kazgan'dan Komutan Koltukoğlu'na kömbeli ziyaret

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’dan ziyaret ettiği 7.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'dan ziyaret ettiği 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Zeki Koltukoğlu'na Coğrafi İşaret Belgesi alınan yöresel lezzetlerden "Akçadağ Kömbesi" ikramında bulundu.


Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'dan daha önce kendilerine ziyarette bulunan 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Zeki Koltukoğlu'na iade-i ziyarette bulundu. Beraberinde Akçadağ ilçe Jandarma Komutanı Halil Baş ile birlikte 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Zeki Koltukoğlu'nu ziyaret eden Başkan Kazgan, ziyarette Komutan Koltukoğlu'na geçtiğimiz günlerde 'Coğrafi İşaret Belgesi' alınan Akçadağ'ın yöresel lezzetler arasında yer alan ‘Akçadağ Kömbesi' ikram etti.


Koltukoğlu ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Kazgan ile komutanlar bir süre Akçadağ Kömbesi üzerine sohbet etti.

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