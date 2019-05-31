Başkan Kazgan'ın Kadir Gecesi mesajı

Kazgan yayımladığı mesajında, “Hayır ve bereketi içinde barındıran, bin aydan daha hayırlı olan bu gecede, yüce Rabbimizin bizleri affetmesi ve güzellikler vermesi için dua etmeliyiz. Müminler için Kuran'ı Kerim Allah Teâlâ'ya yaklaşmak için en güzel ve en güçlü vesiledir. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir ve yine Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayı Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmaktadır. Şüphesiz bu mübarek gece kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için fırsat sunmaktadır. Bu vesileyle ülkemizin ve tüm İslam Aleminin Kadri Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin hayırlara vesile olmasını, sevgi ve saygı bağlarının kuvvetlendirilmesini, bu gecenin İslam Âleminin birliğine vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.