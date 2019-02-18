Başkan Kızıldaş Arguvan Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında Arguvan Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Kızıldaş, Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan ve Yönetim kurulu üyeleri tarafından ilgiyle karşılanırken, bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi.

Ziyaret sırasında söz alan Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan, “Arguvan'da Muhtarlar Derneği olarak faaliyet gösteriyoruz. Bir buçuk yıl önce kurulan derneğimize başkanımız birçok destekler verdi. Öncelikle, bizlere tahsis ettiği dernek binası için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımızla rahatlıkla bir araya gelebildiğimiz hizmet binamızda ilişkilerimiz güçleniyor. Gerek duyduğumuz konularda, aklımıza takılan sorularda, sunacağımız hizmetlerin içeriği hakkında dernek binamızın çatısı altında akıl birliği sağlayarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Arguvan'da muhtarlar derneğini kurarak bir ilki gerçekleştirdik. Malatya'da katıldığımız toplantılar sırasında ise çok önde olduğumuzu gördük. Bu başarı Arguvan'daki muhtar arkadaşlarımın, işini severek yapmasından, bilinçli hareket etmesinden ve işinin erbabı olmasından kaynaklanıyor. Değerli başkanımızın seçim çalışmaları sırasında gösterdiği yoğun gayretleri destekliyoruz. Başkanımıza başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş ise, “Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine içtenliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Arguvanımızda Muhtarlar Derneğinin olmaması ilçemiz adına büyük bir eksiklikti. Muhtarlarımız bu eksikliği gidermek adına büyük bir özveride bulundu. Bizlerde elimizden gelen desteği sunarak bu eksikliği giderdik. Güzel bir yönetim oluştu ve bu güzel yönetim bugüne kadar uyum içerisinde çalıştı. Muhtarlar arasında birlik ve beraberliği sağladı. Bu manzara Arguvan adına bizleri çok gururlandırıyor. Bizim için birlik ve beraberlik çok önemli, Arguvan'a yakışan ise budur. Bizler için kimin neye inandığının, kimin ne düşüncede olduğunun bir önemi yok. Her şeyden önce hepimiz insanız” şeklinde konuştu.

Kızıldaş, “Demokratik bir şekilde insanlarımızın ve toplumun özgür, hür iradesiyle seçilen muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Değerli muhtarlarımızla bugüne kadar hiç sorun yaşamadık, birlikte yürüttüğümüz çalışmalardan hep memnuniyet duyduk. Görüyoruz ki aynı memnuniyeti muhtarlarımızda taşıyor. Bizler elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, olanaklarımız ölçüsünde muhtarlarımızın talebini toplumun ihtiyacı olarak gördüğümüz için karşılamaya, yerine getirmeye çalıştık. Bundan dolayı bizde mutluluk ve gurur taşıyoruz. Muhtarlarımızın birlik ve beraberliği Arguvanımızın tüm tabanına her noktasına yansıyor. Bende yeniden muhtar adayı olan arkadaşlarımıza tekrar başarılar diliyorum. Derneğimizin bundan sonraki çalışmalarında da her zaman yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Muhtarlar Derneğinde konuşmasının ardından muhtarlarla uzun süre sohbet etti.