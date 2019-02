Başkan Kızıldaş'a Arguvanlı'lardan ilgi

Yaptığı ziyaretler sırasında yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Kızıldaş, bundan sonra da çok daha fazla çalışarak varlık ve birlik içinde bir Arguvan kazandıracaklarını söyledi. İçinde bulundukları demokratik yarışta her zaman adil ve centilmence adımlar attıklarını dile getiren Kızıldaş, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hiçbir olumsuz tutum ve davranışın içinde olmayacağız. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle herkese eşit mesafede durduk, hizmetlerimizi hiçbir görüş, düşünce, inanç farkı gözetmeksizin gerçekleştirdik" sözlerini kaydetti.

“Belediyemizin sahibi bizler değil Arguvanlıların kendisidir”

Belediye başkanlığı görevinin temelinde hizmet olduğunu dile getiren ve bu bilinçle yola çıktıklarını söyleyen Kızıldaş, “Biz yüreğimizde memleket sevgisi taşıyoruz. Oy verilsin verilmesin herkese eşit mesafede durduk durmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar herkesin problemine aynı ilgiyle yaklaştık. Göreve geldiğim günden bu yana Arguvan'ımızın çehresini değiştirecek hizmetler sunduk. Bizim memleket sevgimiz çok büyük. Kimsenin bunu sorgulamasına izin vermeyiz. Belediyemizin sahibi bizler değil Arguvanlıların kendisidir" dedi.

“Sahip olduğumuz bu ruhu kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz”

Arguvan halkının sıcaklığının kendisini ve ilçeyi sarıp sarmaladığını kaydeden Başkan Kızıldaş, şunları söyledi:

“Her gittiğimiz yerde, her sıktığımız elde, her çaldığımız kapıda içtenlikle karşılanıyoruz. Bu süreç sunduğumuz hizmetlerin, eşit mesafeli yaklaşımın, ayrım gözetmeksizin attığımız adımlarım eseri. Yüzüne baktığım her hemşerimin sevgisini, saygısını görmek, içtenlikleriyle karşılaşmak gücümüze güç katıyor. Arguvanlılardan bugüne kadar aldığım ve bundan sonra da alacağım güçle büyük başarılara imza atmaya devam edeceğim. Güzel ilçemizi çok daha iyi yerlere hep birlikte taşıyacağız. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, 7'den 70'e herkese hizmeti götürdük. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz. Sahip olduğumuz bu ruhu kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Değerli hemşerilerimizin güvenini boşa çıkarmayacağız.”

“Gördüğümüz ilgi bizi motive ediyor”

Arguvanlıların gönüllerini her zaman kendilerine açtığını kaydeden Kızıldaş, “Bizde onların bize açtığı gönlü, gösterdiği ilgiyi bundan sonra da onlara hizmet olarak sunacağız. Arguvan her şeyin en iyisini hak ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi gece gündüz demeden durup dinlenmeden ekibimizle birlikte çalışmaya devam edip, Arguvan'a layık olacağız. Her gittiğimiz ortamda, yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz ilgi ve alaka bizi motive ediyor. Çünkü bizim Sevdamız Arguvan" diye konuştu.