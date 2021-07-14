Başkan Koca'dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, 15 Temmuz mesajında, 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin kapatılmasına hiçbir surette izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Koca, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Koca mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin özgür iradesine, demokratik değerlerimize ve hukukun üstünlüğü ilkesine karşı hain bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Milletimiz ve devletimiz el ele vererek, demokrasimize yapılan hain saldırıyı bertaraf etmiştir. Geçtiğimiz yıllarda, birçok terör örgütünün işbirliği içerisinde, ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne kastettiğini ayrıca ülkemizi sosyal ve ekonomik açıdan yıpratmaya çalıştığını üzülerek görmekteyiz. Ancak oldukça sancılı ve meşakkatli olan bu süreç, milletimizle devletimizin daha da kenetlenmesini sağlamıştır. Terör ve darbeden beslenen hastalıklı zihniyet hiçbir zaman unutmasın ki, milletiyle kenetlenmiş bir devleti, hiçbir güç dize getiremez. Yargıyı, Türk Silahlı Kuvvetlerini, Emniyet Güçlerini ve devletin birçok kurumunu ele geçirmiş darbeci zihniyetin yok edilişini hep birlikte görmekteyiz. Bu konudaki özverili çalışmalarından dolayı devletimizi, sağduyulu davranışlarından dolayı da milletimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin terör örgütlerine ve dış mihraklara karşı yürüttüğü varoluş mücadelesinde, her daim dimdik yanında duran milletimizle gurur duyuyor, darbe girişiminin karşısında duran ve milli iradenin yanında olan tüm vatandaşlarımızla iftihar ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İhsan Koca mesajının devamında ise, "15 Temmuz; Türk milletinin tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle olduğu kadar, devletiyle kurduğu güçlü bağın da sembolü olmuştur. 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin kapatılmasına hiçbir surette izin verilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gelecek nesillerin, 15 Temmuz ruhunu ve bugünün anlamını en doğru şekilde öğrenmelerini sağlamamız gerektiğini de ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz 2016 tarihini, ülkemizde hiç kimsenin darbe teşebbüsünde bulunmaya cesaret edememesinin, benzer bir ihaneti akıllarına dahi getirmemesinin bir sembolü olarak görüyorum. Dün olduğu gibi yarın da, demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle; tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.