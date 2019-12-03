Başkan Koca'dan MGC'ye ziyaret

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Gazeteciler Cemiyetine ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Eleştirilere siyasiler olarak alışkın olmalıyız" dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yeni yönetimine, parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, istişarelerde de bulundu. Ziyarette ilk olarak konuşan MGC Başkanı Vahap Güner, "İl başkanı iken milletvekili olmuş, sonra tekrar il başkanlığı görevine getirilen deneyimli bir siyasetçi arkadaşımız Sayın Koca'nın cemiyetimizi ziyareti bizleri memnun etti” diyerek, “İlimizin sorunlarını diğer partilere ilettiğimiz gibi, sayın Koca'ya da iletmeyi görev biliyoruz. Ayrıca, başkanımız Haydar Karaduman vefat etmeden önce biran önce yapılmasını arzuladığı cemiyetimizin arsasına basın sitesi yapılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan ve diğer belediyeler söz verdiler. Sayın il başkanımızın bu projeye destek vereceklerine inanıyoruz. “ ifadelerini kullandı. Güner, Malatya'ya uçak seferlerinin arttırılmasını istediklerini de bildirip, Malatya'ya yakışır şekilde uçak seferleri düzenlenmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, Malatya'nın taleplerine cevap vermek için mücadele ettiklerini belirterek, "Basın Sitesi yıllardır gerçekleştirilemedi. İnşallah bizim dönemde nasip olur. Belediyelerimiz destek vereceklerini söylediler. Biz de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Malatya'mızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini biliyoruz. Uçak seferleri konusunda son dönemde bir baskı oluşturuldu. Malatya'nın yolcu kapasitesi yüksek. İnşallah seferlerin arttırılması ve uygun saatlerde uçakların gelmesi için girişimlerimiz sürüyor. THY yetkilileri bir çalışma yapacaklar. Çalışmanın sonucunda çözüleceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Koca, bir basın mensubunun AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Malatya ziyaretinde bir muhtarın yaptığı eleştiriyle ilgili soruya ise, "Her şey dört dörtlük gidiyor iddiasında değiliz. Biz doğru olan yapmanın çabasındayız. Eleştiriler elbette yapılabilir, asgari nezaket ölçüleri içerisinde yapılmalıdır. Gönül ister ki, nezaket ölçülerine riayet edilsin. Eleştirilere siyasiler olarak alışkın olmalıyız" cevabını verdi.