Başkan Küçük, kariyer günlerine konuk oldu

Malatya'nın Doğanşehir Turgut Özal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen Kariyer Günlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük konuk oldu.

Meslek Yüksekokulunun yapımında büyük destekleri olan ve MYO'ya ismi verilen Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine konuşmacı olarak katıldı.

Programda ilk olarak Vahap Küçük'ün hayatının yer aldığı slayt gösterisi gösterimi yapıldı. Vahap Küçük, programda öğrencilerin sorularını cevaplarken, öğrencilerden gelen fakülte kurulması talebini de Rektör Prof.Dr. Aysun Bay Karabulut'a aktaracağını söyledi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Merter, MYO Müdürü Doç. Dr. Ünal İspir, Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Kazan, öğretim görevlisi Dr. Nuri Hacı Evliyagil ve öğrenciler katıldı.