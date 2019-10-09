Başkan Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyespor'un yeni yönetimi ve teknik direktörünü ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Yeşilyurt Belediyespor'un yeni yönetimi ve teknik direktörünü ağırladığı belirtildi.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyespor'un yeni Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Teknik Direktör Mehmet Ak'ı makamında ağırlayarak takımdaki son durum hakkında bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, “ Malatya'nın 3.Lig takımına ihtiyaç duyduğu bir dönemde Yeşilyurt Belediyespor'un 3.Lige yükselmesi noktasında çok büyük emekleri, gayretleri ve destekleri olan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan olağanüstü genel kurulda hem Belediye Başkanımızın hem de kulüp delegelerimizin takdirleriyle kulüp yönetimine seçildik” ifadelerini kullandı.

“Yeşilyurt Belediyespor'umuz şu anda ligde zor günlerden geçiyor. Ancak bizler göreve gelir gelmez takımımızı daha iyi noktaya taşımak adına çalışmalarımıza hız verdik. Teknik Direktörlüğe bu ligi iyi bilen, deneyimli ve tecrübeli bir isim olan Mehmet Ak'ı getirdik. İlk maçımızı Karacabey ile kendi sahamızda oynayacağız, taraftarlarımızın vereceği destek, futbolcularımızın gayretleriyle bu maçtan en güzel sonuçla ayrılarak yeni döneme moralli başlamak istiyoruz. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Bizler Malatya futboluna katkı sağlamak için bu ateşten gömleği giydik, işimizin zor olduğunu biliyoruz, ancak başarmak için mücadele etmek, pes etmemek ve çalışmak gerekiyor” diyen Yılmaz, hep birlikte el ele verip, Yeşilyurt Belediyespor'u içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Tahsin Yılmaz başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “3.Lig 3.Grupta sıkıntılı bir dönemden geçen Yeşilyurt Belediyespor'umuzun zor günlerinde taşın altına elini koyan Tahsin Yılmaz Başkanımızın şahsında yeni yönetim kurulu üyelerimize yeni dönem için başarılar diliyorum. Yeni Malatyaspor'umuzdan sonra Malatya'mızı profesyonel liglerde temsil eden ikinci takım olan Yeşilyurt Belediyespor'umuzun 3.Ligde kalıcı olması Malatya futbolunun gelişimi ve ilerlemesi adına önemlidir. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Yeşilyurt Belediyespor'umuzun şu andaki zor günleri atlatacağına ve hak ettiği konuma geleceğine yürekten inanıyorum. Bizler yeter ki bir olalım, beraber olalım ve takımımıza inanalım. Her şey inanmakla başlar, bizler bu zor günlerin geride kalacağına ve takımın daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz. Taraftarlarımızın, medyamızın ve spora gönül vermiş herkesin Yeşilyurt Belediyespor etrafında kenetlenmesini ve destek vermesini istirham ediyorum. Çünkü bu takım Malatyalıların takımıdır” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor'un hak ettiği konuma gelmesi, 3.Ligde kalıcı olması, alt yapı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Çınar, Yeni Malatyaspor Kulübümüz alt yapıya yönelik futbol köyü projesini başlattı, sonuna kadar destekliyoruz, bizler 3.Ligdeyiz, bu yatırımları hep gençlerimiz için yapıyoruz. Sözün kısası; Malatya kenetlendiği zaman her şeyi başarır, bizler Yönetim Kurulumuza, teknik ekibimize, futbolcularımıza, taraftarlarımıza ve spora gönül vermiş herkese inanıyor ve güveniyoruz. Ayrıca Yönetim Kurulumuzun kararı ile takımın başına getirilen Mehmet Ak hocamıza da bu vesileyle başarı dileklerimi sunuyorum. Kalan maçlar içinde sonsuz başarı dileklerim gönderiyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.” diye konuşmasını tamamladı.