Başkan Özcan: “Tarım ve hayvancılıkta önemli işler gerçekleştiriyoruz”

Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ile yönetim kurulu üyeleri, MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 Ekim'de gerçekleştirilen seçimde yeniden başkanlığa seçilen Özcan'a ziyaretler devam ediyor. Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ile yönetim kurulu üyeleri, yeniden başkanlığa seçilen Ramazan Özcan'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak, yeni dönemde çalışmalarında başarılar dilediler.

“Önemli işler gerçekleştiriyoruz”

MTB Başkanı Ramazan Özcan, ziyarette yaptığı konuşmada, Malatya bir tarım şehri olduğunu ifade ederek, “Malatya bir taraftan sanayileşirken bir taraftan da tarım ve hayvancılıkta önemli işler gerçekleştiriyoruz. Kayısı da son yıllarda yapmış olduğumuz yatırımlarla beraber ihracatta çok önemli noktalara geldik. Sizlerin de desteğini ve gayretinizi göz ardı etmiyoruz. Bu dönemde tamamlayamadığımız projelerimizi var. Bu projeleri de tamamlayarak Malatya'mızın ve üyelerimizin hizmetine sunacağız. Çiftçi üretici bize ne kadar yakınsa bizden daha çok sizlere yakın. Kendi mahallelerinizde özellikle kayısı ile ilgili karşılaştığınız sorular ve sıkıntılarla siz daha çok muhatap oluyorsunuz. Bizde her zaman sizlerle istişarelerde bulunuyoruz. İstikrarlı kayısı ve fiyat politikası bundan sonraki dönemlerde de devam edecektir. Üretici ne kadar mutlu ise sizde o kadar mutlusunuz bizde o kadar mutlu oluyoruz. Gerçekleştirdiniz ziyaretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ise “Borsa bir şehrin ürün deposudur. Sizin döneminizde yaptığınız yatırımlarla kayısı değeri buldu. Çiftçi ve üreticilerimiz bundan çok memnunlar. Tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgilide önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle Yazıhan Mısırdere'de yapılacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi tarım ve hayvancılık sektörüne ciddi bir ivme kazandıracaktır” diye konuştu.