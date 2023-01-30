Başkan Özcan, yetiştiricilerin sorunlarını dinledi

Burada açıklamalarda bulunan Özcan, “Bakanlar kurulu, Nisan ayının sonuna kadar yem ve gübre fiyatlarının sabitledi. Ama görüyoruz ki Ocak ayı içerisinde yem fabrikalarının kısmı bir artış gerçekleştirdiğini görüyoruz “ dedi.

Besici ve hayvan satan yetiştiricilerinin sorunlarını dinleyen Özcan, “Aralıklarla canlı hayvan pazarını ziyaret ediyoruz. Hayvancılık sektörünün yaşadığı sıkıntıları yerinde görüyoruz. Not edip yetkili kurumlara özelikle siyasi otoriteye ve kamu idarecilerine iletmeye çalışıyoruz. Özelikle son yıllarda hayvancılık sektörünün ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını her fırsatta dile getiriyorduk ve bunları da çözmek içinde gayret ediyorduk. Biz Ticaret Borsası olarak göreve geldiğimizde buyana önemli çalışmalar yaptık. Hayvancılık organize sanayisi ile beraber süt toplama merkezi ve soğuk zincirinde yaşanan sıkıntıları, Süt Üreticileri Birliği ve Fırat Kalkınma Ajansımız ile bitirdik” ifadelerini kullandı.

Hayvancılık sektörü özelikle girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu Bakanlar kurlunun Nisan ayının sonuna kadar yem ve gübre fiyatlarını sabitlediğini ancak yem fabrikalarının buna uymadığını belirten Özcan,” Tarım Bakanlığımızın, Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinde sağladığı arpa desteğine teşekkür ediyoruz. Yem fiyatlarının denetim ve kontrol altına alınması gerekiyor. Buradan yetkililere ve siyasi otoriteye sesleniyoruz. Devletimiz Aralık ayı son bakanlar toplantısında Nisan ayının sonuna kadar yem ve gübre fiyatlarında bir artış olmayacağını ifade etmişti, fiyatlar sabitlendi diye. Ama görüyoruz ki Ocak ayı içerisinde yem fabrikaları kısmı bir artış gerçekleştirmiş. Yem fiyatları artıkça maliyetler de arıyor, maliyet artıkça da et fiyatlarında kaçınılmaz bir fiyat artışı söz konusu. Bunların mutlaka denetim altıma alınması gerekiyor. Vatandaşımızın ucuz et yemesi gerekiyor. Ama yetiştiricilerimizin de mağdur edilmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Süt hayvanının kesimini ciddi anlamda kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Özcan,” Özellikle süt hayvanının kesimini ciddi anlamda kontrol altına alınıp zorlaştırılması gerekiyor. Bugün yaşadığımız en büyük sorun dana, dana yoksa ette yok, dana yoksa sütte yok dolayısı ile geçici tedbirler yarine kalıcı tedbir alınmalıdır” diye konuştu.