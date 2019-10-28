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Başkan Özcan'dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özcan, "Millet iradesine duyulan saygı, ülke yönetimi anlamında en güzel erdemdir. Egemenlik millete aittir. Bunu hiçbir zaman unutmadan, Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatacağız" dedi. Özcan, "23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliği esas almıştı. Bu yönetim biçimi, 29 Ekim 1923'de resmi olarak adını da kayıtlara geçirmiş oldu. Cumhuriyet'in ilanı, tarihimizin en önemli ve en gururlu günlerinden birisidir” ifadelerini kullandı.


Özcan, mesajında “Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Tüm gücümüzle bunun için çalıştığımızın bilinmesini ister, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz emaneti Cumhuriyet'imizi ve vatanımızı canımız pahasına koruyup, ileriye taşıyacağımıza dair sözümüzü hatırlatmak isterim" ifadelerine de yer verdi.

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