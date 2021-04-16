Başkan Özcan'dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı

Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski belediye başkanı ve milletvekili Hamit Fendoğlu'nun ve ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Özal ile ilgili mesajında şunları belirtti:

“Türkiye'nin gelişmesinin önünde engel olan birçok tabuyu ortadan kaldıran ve ülkemizin, dünya ile yarışır hale gelmesinde büyük emeği olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı değerli hemşerimiz merhum Turgut Özal'ı rahmetle ve minnetle anıyorum.

Ülkemize kazandırdığı değerlerle adını siyasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri arasına yazdıran 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, milletimizin sevgisini kazanmış saygın bir siyaset ve devlet adamıydı. Türk toplumunun yetiştirdiği uluslararası bir lider ve dünya siyasetçisi olan Turgut Özal, vizyoner kişiliği ile Türk siyasetinin önemli kilometre taşlarından biridir. Merhum Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle milletimizin takdirini kazanmıştır. Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesinde öncü rol oynamış, milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Türkiye'ye yeni ufuklar kazandıran yeniliklere imza atarken “tepeden inme hiçbir reform bir milletin ruhunu harekete geçiremez” diyerek halkın iradesine yaslanmış ve gerçekleştirdiği siyasi ve hukuki hamlelerle ülkemizde hürriyetlerin gelişmesini, demokrasinin güçlenmesini, ekonominin dışa açılmasını sağlamıştı.

Kıymetli hemşerimiz 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 28. Yıl dönümünde bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”

Başkanı Özcan, Hamit Fendoğlu'nun ölümünün 43. yıl dönümü dolayısıyla da, “Tarih boyunca önemli devlet, siyaset, bilim ve sanat adamı yetiştiren Malatya'mızın geçmişte yetiştirdiği önemli siyaset adamlarından birisi de merhum Hamit Fendoğlu'dur. Bombalı bir terör saldırısında, gelini ve torunlarıyla birlikte şehit edilen Malatya eski Milletvekili ve Belediyesi Başkanı Hamit Fendoğlu, bu ülkede örnek olarak gösterilen bir siyasetçiydi. Hemşerimiz merhum Hamit Fendoğlu ile vefat eden gelini ve torunlarını saygı, rahmet ve şükranla anıyorum, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.