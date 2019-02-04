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Başkan Polat atıksu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MASKİ bünyesinde hizmet vermekte olan Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın inceleme gezisine MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ve teknik personeller katıldı.


MASKİ Genel Müdürlüğünün Malatya genelinde çok güzel hizmetlere imza attığını belirten Başkan Polat, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz Malatya genelinde yapmış olduğu yatırım ve hizmetler ile Malatya'nın geleceğine yatırım yapmaktadır. Daha temiz ve sağlıklı bir Malatya için çok önemli bir tesis olan Atıksu Arıtma Tesisi, Malatya'mızın daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a bilgiler verdi.

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