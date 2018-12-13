Başkan Polat, gençlerle bir araya geldi

Gençlerin geleceğimizin temel taşları olduğu bilinciyle hareket eden ve düzenli periyotlarla lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Polat, Atatürk Kız Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Atatürk Kız Lisesi Müdiresi Ulviye Işık, Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Lütfi İnan ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu'nun da katıldığı toplantı Başkan Polat'ın konuşması ve öğrencilerin sorularıyla gerçekleştirildi.

Gençlerle hasbihal etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Polat, “Ne olduğunu, ne yapacağını bilen, hedefleri ve idealleri olan bir gençlik sahibi isek geleceğimiz garanti altındadır. Çünkü bu gençler vatanı, şehri, ailesi için ideal sahibi gençlik demektir. Bu değerler uğrunda davası olan bir gençliktir. Gençliğinizin kıymetini bilin. Zamanınızı doğru yöneterek, güzel işler yapın. Hangi alana ilginiz varsa o alana yönelin ve çalışmayı ihmal etmeyin. Mutlaka hedef koyun, 2 tane yabancı dil öğrenin.” şeklinde konuştu.

Başkan Polat: “Ne aldanan ne aldatan olun”

Gençlere nasihatlerde da bulunan Polat, ““Her daim adaletten yana olun. Yalandan hileden uzak durun. Doğrunun peşinde emin adımlarla ilerleyin. Ne aldanan ne aldatan olun. Hiçbir zaman yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Hayat felsefenizi bu minvalde şekillendirin.” dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Polat, program sonunda gençlerle öz çekim de yaptı.