Başkan Polat, Kültür A.Ş.'yi ziyaret etti

Ş Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerle sohbet etti.

Hem Malatya'da hem de ulusal ve uluslararası çapta fuar, sergi, panel, konferans, sempozyum ve çeşitli organizasyonlar düzenleyen Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü, her türlü kültürel, eğitsel ve sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklerde bulunuyor. Böylesine yoğun çalışmalar gerçekleştiren Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Başkan Polat, Malatya için bu önemli bir görevi icra ettikleri için kendilerini tebrik etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarını tamamlamanın yanı sıra kültürel ve sosyal alanda da birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Polat, “Fuarlar açıyoruz, konferanslar, paneller düzenliyoruz. Bu kapsamda fuarlarımız vatandaşlarımız tarafından çok ilgi görüyor. 2018 yılında 12'ncisini düzenlediğimiz Malatya'dan ve şehir dışından birçok firmanın katılımıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarımızı gerçekleştirdik. 2018'de 7'ncisini gerçekleştirdiğimiz yüzlerce yazarın ve firmanın katıldığı Kitap ve Kültür Fuarımızı dolu dolu geçti. Yapı ve Dekorasyon Fuarımız ve İl İl Yöresel Tatlar Fuarımızda vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi görüyor. Kültürel ve sosyal alanda, şehrin tanıtımı noktasında bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu belirten Başkan Polat, Malatyamız fuarlar kenti oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.