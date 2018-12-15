Başkan Polat, Vefa Konağını ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, YADES projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilerek yaşlı vatandaşların hizmetine sunulan Vefa Konağı'nı ziyaret ederek buradaki misafirlerle bir süre sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlara birçok alanda hizmet verildiğini belirten Başkan Polat, “Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından baş tacımız olan yaşlılarımıza Vefa Konağımızda birçok alanda hizmet verilmektedir. Yaşlılarımız bu alanda bir yandan çaylarını yudumlarken bir yandan da gazetelerini, kitaplarını okuyarak güzel vakit geçiriyorlar. Bu hizmetlerin yanında ayrıca haftada bir gün kültürel etkinlikler çerçevesinde ‘Vefa Sohbetleri' düzenleyerek yaşlılarımıza yaşamlarında faydalı olan bilgiler aktarılıyor" dedi.

YADES projesi ile yaşlılarımıza farklı alanlarda birçok hizmet verildiğini belirten Başkan Polat, şunları söyledi:

“Şube Müdürlüğümüz tarafından yaşlılarımızla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde 10 bin kişilik yaşlı bilgi bankası oluşturulmuştur. Kimsesiz yardıma muhtaç olan yaşlılarımıza, belirli periyotlarla bakım desteği, evlerinin temizliği ile basit tadilat ve onarım desteği, hastaneye gidemeyenler için ulaşım desteği sağlanmaktadır. Bu sayede yaşlılarımızı sosyal hayata bağlayacak, hayatta daha aktif olmaları amacıyla düzenlenen gezi programları ile Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illeri ve şehir içinde de tarihi ve turistik mekânlar ziyaret edilmiştir. Şube Müdürlüğümüz tarafından 439 evin ihtiyaçlarının tespiti için ziyaretler düzenlenmiştir. Bunun yanında 418 evimize temizlik hizmeti, 76 evimizde küçük çaplı tadilat işleri desteği ile 204 yaşlımıza da kişisel bakım hizmeti verilmiştir.”

Vefa Konağında nitelikli zaman geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar ise Başkan Polat'a teşekkür ederek “Özellikle soğuk kış günlerinde vakit geçirebileceğimiz bir mekânımız bulunmamaktaydı. Burası bizim için çok güzel bir mekân oldu. Burada çayımızı içip, gazete ve kitap okuyoruz. Bize hizmet veren bir berberimiz var. Bu imkânları bizlere sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.