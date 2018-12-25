Başkan Polat, yeni kent meydanı çalışmalarını inceledi

Yıkım çalışmalarının tamamlandığı meydan peyzaj ve düzenleme çalışmalarının ardından Malatya'ya kazandırılmış olacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Kent Meydanı için çalışmaların başladığı, Şehit Fahri Koçyiğit ve Atatürk Caddesi'nin çevrelediği kent meydanında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Nogay, Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı. Yıkım çalışmalarının tamamlandığı meydanı ziyaret ederek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler alan Başkan Polat, burada yaptığı konuşmada Malatya'nın tarihi, kültürü ve sosyal dokusu ile eşsiz güzellikleri olan bir şehir olduğunu belirterek, "Yapacağımız bu çalışma ile Malatya merkezine modern ve nezih bir meydan kazandırmış olacağız” dedi. Her cadde ve sokağın kendilerinde güzel anılar bıraktığını belirten Polat, “Büyükşehir süreciyle beraber şehrimiz daha da büyümeye ve güzelleşmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızın şehrin kalabalığından, trafiğinden kısa sürede olsa uzaklaşması için birçok yeşil alan oluşturduk. Mesire alanlarını geliştirdik. Bir taraftan gelişen modern bir şehir inşa ederken diğer yandan yeşil alanların korunması, geliştirilmesi için çalıştık. Bu noktada 112 Acil Eylem Planında söz verdiğimiz projelerimizden biri olan Kent Meydanı için alanda mevcut yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Meydan üzerinde bulunan mevcut ağaçlar korunarak, yeni ağaçlar dikilecek. Yer zemini, kent mobilyaları ve peyzaj öğeleriyle daha nezih ve güzel bir meydan yapacağız. Malatya'mızın güzelliğine güzellik katacağız" diye konuştu.