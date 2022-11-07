Başkan Sadıkoğlu: “6. Bölge Teşvikleri devam etmeli”

Bölge Teşvik süresinin 31 Aralık 2022 itibariyle biteceğini hatırlatan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “ Bölge Teşviklerinin devamı ilimiz ve bölgemiz için elzemdir. Sürenin uzatılması konusunda hazırladığımız talep dosyasını çatı kuruluşumuz TOBB başta olmak üzere sanayi bakanlığımıza ve ilgili kurumlara gönderdik” dedi.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Malatya sanayisinin geleceği için bölge teşviklerinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

“Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz”

bölge teşviklerinin devamının Malatya için önemli olduğuna vurgu yapan Sadıkoğlu, “2018 yılından bu yana uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde 4. bölgede yer alan Malatya'mız Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde yatırım teşvik belgesi çerçevesinde yapılacak yatırımlarda Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Yatırımcılarımız 31 Aralık 2022 tarihine kadar yatırım teşvik belgesi çerçevesinde müracaat etmeleri halinde bölge teşviklerinden yararlanabilecekler. Yatırımcıya önemli avantajlar sunan Bölge teşvikleri sayesinde şehrimize büyük yatırımlar kazandırdık. Ancak yıl sonu itibariyle Bölge teşviklerinin sona erecek olması ve geri 4. Bölge teşviklerine düşecek olmamız hem mevcut yatırımcıyı hem de yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. Teşvik Bölgesi fırsatlarından yararlanan Malatya'mızın ihracat rakamları her geçen gün artıyor. Bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 360 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Potansiyelimize baktığımızda, önümüzdeki yıllarda hem üretimde hem de ihracatta çok daha güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Bu nedenle, Bölge Teşviklerinin devamı ilimiz ve bölgemiz için elzemdir. Sürenin uzatılması konusunda hazırladığımız talep dosyasını çatı kuruluşumuz TOBB başta olmak üzere sanayi bakanlığımıza ve ilgili kurumlara gönderdik. Ayrıca Bölge teşviklerinin ilimiz için ne denli önemli olduğu

ve devam etmesi talebimiz 22 Ekim Cumartesi günü ilimize gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğumuz dosyada da yer aldı” dedi.