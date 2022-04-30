Başkan Sadıkoğlu: “Afet bölgesi çağrımızı yineliyoruz”

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarettin gündeminde kayısıda yaşanan zirai don konusu yer aldı.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, beraberinde Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay ve il yönetimiyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

“Kayısı ortak gelir düzeyini regüle eden önemli bir enstrüman”

Kayısıda yaşanan zirai donun ana gündem maddesi olduğu ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Üyelerimizi merkeze alarak sektörlerin sorunlarının çözümü noktasında bütün siyasi partilere eşit mesafededir. Bugün Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve aynı zamanda Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ı misafir ediyoruz. Konya milletvekili ancak hemşerimiz olduğu için Malatya problemlerini mecliste gündeme getirmesi dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Ayrıca kayısıda yaşanan zirai donu mecliste gündeme getirdiği için de teşekkür ediyoruz. Çünkü kayısı bizim hassasiyetimiz. Malatya'da 50 bin aile kayısıdan geçimini sağlıyor. Ziraat Odalarının yaptığı açıklamalarda da yüzde 80'ninin yandığını ifade ettikleri kayısı, Malatya'mız için aslında ortak gelir düzeyini regüle eden önemli bir enstrüman. Malatya'nın afet bölgesi ilan edilerek kalıcı desteklerin sunulması için çağrımızı bir kez daha yapıyoruz. Zirai donun açtığı ekonomik yarayı saracak kalıcı adımlar atılmazsa, üreticimizle birlikte yüzlerce sektör aynı mağduriyeti yaşayacak. Üreticimiz başta olmak üzere, esnafımız, tüccarımız, ihracatçımız ile zira ilaç, gübre, çadır, branda, makine ekipman ve nakliye başta olmak üzere kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli, ilimiz ekonomisinin önü açılmalıdır” dedi.

"Destek sürecin takipçisi olacağız"

Kayısıda yaşanan zirai don meselesini yakından takip ettiğini ve açıklanacak destek sürecinin de takipçisi olduğunu belirten Milletvekili Karaduman ise, “Saadet Partisi Malatya İl Teşkilatı olarak her platformda Malatya'mızın yaşanabilir bir hale gelmesi, Malatya'mızın hak ettiği bir konuma ulaşması bakımından olağanüstü bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Son dönemde güncel olarak önümüzde duran kayısı ile ilgili yaşanan don hadisesinden dolayı da çiftçilerimize özellikle son iki yılda yaşamış oldukları ekonomik kaynaklı girdi maliyetlerinin olağanüstü seviyelere çıkması, girdi maliyetlerinin en az yüzde 100'ün üzerinde her kalemde artış yapılması zaten ülkemizde de Malatya'mızda da üretimi olumsuz etkileyen en önemli sorunlardan bir tanesi. Bunun üzerine bir de kayısıda yaşanan don hadisesi eklenmiş olması hakikaten Malatya ekonomisini çok ciddi bir şekilde etkisi altına alacak. Kayısı ki Malatya'nın en önemli ticaret ve geçim kaynaklarından bir tanesi. Türkiye'deki bütün sektörleri doğrudan ve dolaylı olarak da etkileme kabiliyetine ve kapasitesine sahip. Dolayısı ile hem bu meseleleri konuşabilmek hem de Malatya'mız da özellikle ekonomi, sanayi ve ticaret anlamında yaşanan problemleri masaya yatırabilmek ve bu çerçevede çözüm yollarını ortaya koymak bakımından da bu ziyareti önemli ve kıymetli buluyorum. Burada alacağımız notlarla inşallah Malatya'mızda ticaretle uğraşan bütün üreticilerimizin yaşamış oldukları mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.