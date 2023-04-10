Başkan Sadıkoğlu: “Çok daha etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hayata geçilmesini bekliyoruz”

İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Yaraların sarılması, almış olduğumuz hasarın onarılması ve rekabet gücümüzün artması için çok daha etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hayata geçilmesini bekliyoruz” dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler Malatya'nın ihracat rakamlarını da olumsuz etkiledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rakamlara göre Malatya'nın 2023 Şubat ve Mart aylarında ihracat rakamları bir önceki yıla göre düşüş gösterdi.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51 düşüş ile 17 milyon 259 bin dolar ihracat gerçekleşen Malatya'dan Mart ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 düşüş ile 35 milyon 75 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Ancak Mart ayında gerçekleşen ihracatın Şubat ayına göre yüzde 103 artış ile gerçekleşmiş olması normalleşmenin göstergesi oldu.

İhracata deprem etkisi

İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “6 Şubat'ta yaşadığımız depremler sonrası binlerce hemşerimiz hayatını kaybetti. Şehrimizin yapı stokunun neredeyse yüzde 70'i ağır hasar aldı. Ekonomimiz derinden etkilendi. Çarşı diye tabir ettiğimiz şehir merkezimizde bulunan esnaf ve tüccarımızın nereyse tamamını kaybetmiş durumdayız. 814 bin nüfuslu şehrimizin neredeyse 700 bini başka şehirlere gitti. Şehrimizin iki Organize Sanayisinde bulunan fabrikaların büyük bölümü hasarsız olsa da deprem sonrası yaşanan göç ve iş gücü kaybı maalesef üretimde ciddi aksamalara ve düşüşlere neden oldu. Yaşanan bu durum ihracat rakamlarımıza da yansıdı. Şubat ayı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 51, Mart ayında ise yüzde 23 düştü. En büyük gücümüz olan ihracatımızdaki düşüş önümüzdeki günler için de endişe veriyor. Yaraların sarılması, almış olduğumuz hasarın onarılması, rekabet gücümüzün artması, sosyal ve ekonomik anlamda devamlılığın sağlanabilmesi için Malatya TSO olarak üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda ilgili bakanlıklara iletmiş olduğumuz raporlar göz önünde bulundurularak şehrimize yönelik çok daha etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hayata geçilmesini bekliyoruz. Devletimize bugüne kadar verilen destekler için teşekkür ediyoruz, yeni atılacak adımlarla hızla ayağa kalkacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.